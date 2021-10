FIFA 22: Die besten 5-Sterne-Skiller fürs Ultimate Team

Anzeige

Reals Vinícius Júnior war die letzten Jahre auch immer einer der besten Skiller in Fifa © EA

Pace ist nicht der einzige Faktor, der Fußballer in FIFA zu absoluten Maschinen macht. Auch Tricks sind enorm wichtig und treiben die Kosten der Karten in die Höhe.

Drag Back, La Croqueta, Sombrero Flick oder der Elastico: Die Liste der hilfreichen Skill-Bewegungen in FIFA 22 ist lang – und wird mit jedem weiteren Titel der Fußballsimulation noch länger. Nicht jeder Spieler hat die technischen Fähigkeiten, jeden dieser Tricks präzise auszuführen und viele Gegner im Regen stehen zu lassen. 5-Sterne-Skiller sind die Besten am Ball, es gibt sie in Ultimate Team allerdings nur recht selten, was natürlich ihren Preis in die Höhe treibt.

Mit diesen 5-Sterne-Skillern durch FIFA 22 dribbeln

Mit Ikonen wie Pelé oder dem brasilianischen Ronaldo lässt es sich, wie in vergangenen FIFA-Teilen bereits, auch dieses Jahr wieder am besten tricksen. Nicht jeder hat aber mal eben mehrere Millionen Münzen auf der hohen Kante liegen – dafür braucht es schon extrem viel Glück bei den Packs oder einen ziemlich vollen Geldbeutel. Für eine ähnliche Qualität gibt es gerade in FIFA 22 deutlich billigere Alternativen.

Da wäre zum einen Neymar von Paris Saint-Germain. Mit 5 Sternen Skills und 5 Sternen Schwacher Fuß gehört er auch dieses Jahr wieder zu den besten Offensivspielern in FIFA. Zum jetzigen Zeitpunkt ist sein Marktwert von 900.000 Münzen jedoch noch immer viel zu teuer für die meisten Spieler. Sowohl Marcus Rashford als auch Ousmane Dembélé eignen sich hier hervorragen: Beide liegen zwischen 70- und 120-tausend Münzen und gehören zu den absoluten Meta-Spielern dieses Jahr.