FC Bayern: Nagelsmann mit Rat für Pavard - "Richtige Adresse wichtig"

Nagelsmann spricht über Pavard-Aussagen

Der FC Bayern ist nach der Gala in der Bundesliga in der Champions League gefordert. Die Münchner sind bei Benfica Lissabon zu Gast. Wie sie dort bestehen wollen, erklären Julian Nagelsmann und Dayot Upamecano. SPORT1 begleitet die PK im LIVETICKER.

Nach der Gala in der Bundesliga geht es für den FC Bayern zurück auf die größte Fußball-Bühne Europas.

In der Champions League steht für den deutschen Rekordmeister am Mittwochabend ein Gastspiel bei Benfica Lissabon an. Und zwar im Estádio da Luz, dem Ort, an dem die Münchner vor knapp 14 Monaten den Henkelpott in die Höhe heben durften.

Wie will Bayern-Trainer Julian Nagelsmann den dritten Sieg im dritten CL-Spiel einfahren, wie steht es um das Personal und was bedeutet das Störfeuer rund um Lucas Hernández? (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)

Im Pressetalk am Dienstag gibt Nagelsmann Antworten und äußerte sich zu den Aussagen von Benjamin Pavard. Die Message: „Es ist gut, wenn Spieler eine Meinung haben. Die sollen sie auch kundtun, es ist nur wichtig, dass sie diese an die richtige Adresse schicken.“

Neben Nagelsmann stellte sich auch Dayot Upamecano den Fragen der Journalisten. Die PK zum Nachlesen.

+++ Die PK ist beendet +++

Upamecano sagt „ciao, ciao“. Der Pressetalk ist beendet.

+++ Upamecano über Gegner Benfica +++

„Wie der Trainer gesagt hat, haben sie eine erfahrene Mannschaft. Sie spielen zu Hause und wollen den Sieg holen. Wir müssen bereit sein und dürfen keine Tore kassieren - das ist das Wichtigste. Benfica ist in der Champions League immer gut dabei.“

+++ „Respekt ist sehr wichtig“ +++

„Ich wurde sehr gut erzogen. Ich habe viel Respekt vor Menschen, die mich respektieren. Respekt ist sehr wichtig und hat zwei Seiten. Familie ist für micht sehr wichtig.“

+++ Kann Bayern die Champions League gewinnen? +++

„Die Stimmung ist gut. Wir werden alles tun, um so weit wie möglich zu kommen. Warum sollen wir nicht gewinnen? Wir werden alles geben.“

+++ Upamecano zum Unterschied zwischen Bayern und Leipzig +++

„Bayern hat mehr Titel und mehr Erfahrung. Es ist eine sehr gute Mannschaft. Leipzig hat gute Talente und gute Spieler, die sich noch entwickeln.“

+++ Zum Verteidigen geboren? +++

„Ich liebe das Verteidigen. Ich hasse es, Tore zu kassieren. Ich gebe mein Bestes und will meiner Mannschaft helfen. Ich mache meinen Job sehr gerne.“

+++ Kann Rotation zum Problem werden? +++

„Das ist kein Problem. Die ganze Mannschaft spielt eine Rolle. Jeder gibt alles. Wenn es Änderungen gibt, dann ist das kein Problem.“

+++ Lewandowski vs. Benzema - wer soll den Ballon d´Or gewinnen? +++

„Lewandowski oder Benzema - beide verdienen es. Sie sind die Besten und das zeigen sie jedes Jahr aufs Neue. Ich wäre glücklich für Lewandowski und Benzema.“

+++ Ist die Bundesliga langweilig? +++

„Nein, nein, nein, es wird nie langweilig. In der Champions League gibt es keine kleinen Mannschaften. Der Sieg ist nie sicher. Wir werden alles brauchen, um die Partie zu gewinnen. Auch in der Bundesliga wissen wir, dass die Mannschaften sehr stark sind. Es gibt viele gute Mannschaften.“

+++ „Fühle mich sehr wohl“ +++

„Ich fühle mich sehr wohl in der Mannschaft. Es gab eine gute Stimmung und sie haben mich toll empfangen.“

+++ Upamecano übernimmt +++

Nagelsmann verabschiedet sich. Upamecano macht weiter.

+++ Wo kann Sabitzer spielen? +++

„Wir haben viele Optionen. Sabi hat bei mir immer Sechser gespielt, das ist seine beste Position. Das ist auch für morgen eine Position.“

+++ Nagelsmann lobt Benfica-Trainer +++

„Am meisten gefällt mir, dass er eine Idee mit Ball hat. Er will nicht nur zerstören, sondern Lösungen finden. Er ist keine 34 mehr, aber geht immer voll mit. Er hat Pfeffer im Hintern, wo ich gespannt bin, wie sie das übersetzen. Ich freue mich darauf, ihn zu treffen.“

+++ Nagelsmann über Süle +++

„In allen Spielen hat er eine andere Position als den klassischen Rechtsverteidiger gespielt. Er ist eine Option für rechts, aber nicht dauerhaft. Wir brauchen ihn in vielen Spielen in der Innenverteidigung.“

+++ Upamecano „sieht böser aus als er ist“ +++

„Upa hat eine sehr gute Entwicklung genommen. Er liebt es zu verteidigen und hat eine sehr gute Geschwindigkeit. Er wirkt etwas böse, wenn man ihn so ansieht. Das Gegenteil ist aber der Fall. Er ist ein sehr lieber Mensch und hat einen tollen Charakter. Er ist eher schüchtern und hat das Herz am rechten Fleck. Er sieht böser aus als er ist. Ich glaube, dass er in seinem ganzen Leben noch nie eine Mücke an der Wand zerklatscht hat und das auch nicht tun wird. Das hat er von seiner Familie, wo er viel gutes mitbekommen hat. Er hat manchmal noch Fehler drin, man vergisst aber auch, dass er noch ein sehr junger Spieler ist. Der Transfer von Bayern München war ein sehr guter.“

+++ Muss Benfica Angst haben? +++

„Ich glaube nicht, dass es in der Champions League eine Mannschaft haben, die Angst vor einer anderen hat. Der Gegner wird Respekt haben, wie wir auch. Sie müssen nicht vor Angst erstarren, sie haben genug Qualität.“

+++ Nagelsmann zu Pavard-Aussagen +++

Auf SPORT1-Nachfrage: „Es ist gut, wenn Spieler eine Meinung haben. Die sollen sie auch kundtun, es ist nur wichtig, dass sie diese an die richtige Adresse schicken. Jeder Spieler sollte spielen wollen, da ist es erstmal egal, auf welcher Position. Wenn du die Weltklasse erreichen willst, dann musst du auf verschiedenen Positionen spielen können. Es sieht so aus, als ob ich ihn beginnen lassen werde und dann wird er seine Sache gut machen. Benji wird wohl über dem Flügel beginnen, ich bin mir aber sicher, dass er das akzeptieren wird und ein gutes Spiel machen wird.“

+++ So sieht es mit dem Personal aus +++

„Wir haben Ausfälle mit Leon, der erkältet ist und nicht in der Lage ist zu spielen. Womöglich hätte er gespielt, dann droht aber ein längerer Ausfall. Bei Phonzie ist es auch so, dass das Risiko einer größeren Verletzung gegeben ist. Er ist verletzt, hat aber keine strukturelle Verletzung davongetragen. Wir geben ihm drei oder vier Tage Ruhe.“

+++ Nagelsmann zur Lissabon-Rückkehr +++

„Es war etwas Historisches. Es wird ein Thema sein. Für mich und Leipzig war es auch besonders, ich habe die Erinnerungen an ein gutes Viertelfinale und ein beschissenes Halbfinale. Es war eine wichtige Erfahrung für beide Teams - eine Art Trainingslager. Daher fliegt jeder gerne zurück. Wir wollen an dem erfolgreichen Finale anknüpfen.“

+++ Wie verhält sich Lucas Hernández? +++

„Ich würde mit ihm sprechen, wenn ich Auffälligkeiten feststellen würden. Das ist nicht der Fall. Ich glaube, dass er die Situation gut einschätzen kann. Ich habe da auch meine Meinung dazu, die ich aber nicht kundtue, weil es mich nichts angeht. Er ist ein Vollblutprofi und kann es sehr gut trennen. Er kann die Situation, um die es geht, sehr gut einschätzen.“

"In Watte gepackt!" Geht Bayern falsch mit Hernández um?

+++ Ist Bayern zu stark für die Bundesliga? +++

„Ich habe zuletzt versucht, die Bayern zu bekämpfen. Ich bin auf der anderen Seite. Es ist nicht gut in den Jammer-Modus zu gehen, auch wenn sich das als Trainer der Bayern leicht sagt. Ich denke, dass Bayern München in der Beurteilung zu schlecht wegkommt. Es ist erwähnenswert, was es für eine Charakterleistung ist - neben der Qualität - zehn Mal hintereinander Meister zu werden. Wir müssen diese Gier behalten. Ich kann mir vorstellen, dass es bald einen anderen Meister gibt. Wenn ich noch zehn Jahre hier bin, hoffe ich aber nicht, dass das der Fall ist.“

+++ „Es gibt immer Steigerungsmöglichkeiten“ +++

„Es gibt immer Steigerungsmöglichkeiten. Die Frage ist, ob man sich immer steigern muss. Wir sind auf jeden Fall zufrieden, wenn wir das Niveau zwischen den Spielminuten sieben bis 45 aus dem Spiel in Leverkusen halten. Dann werden wir ein gutes Auswärtsspiel machen. Wir spielen gegen eine Mannschaft, die gerne den Ball hat. Sie haben einen Trainer, der die Fans begeistern kann. Ihr Spiel ist sehr variabel gehalten. Wir versuchen uns auf verschiedene Ordnungen vorzubereiten.“

+++ Nagelsmann ist da +++

Der Coach ist da. Die PK kann beginnen.

+++ Gleich geht‘s los +++

Die PK sollte pünktlich beginnen. Gleich kann es losgehen.

+++ Hernández überrascht +++

Lucas Hernández ist bereits am Montag vor dem Gericht in Madrid erschienen - nicht wie erwartet am Dienstag. Dadurch kann er mit der Mannschaft zusammen nach Lissabon fliegen.

