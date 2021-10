Champions League: Darum fehlt Alphonso Davies dem FC Bayern gegen Benfica

Alphonso Davies fällt gegen Benfica Lissabon aus - der Verteidiger des FC Bayern wird vor dem Duell in der Champions League nicht rechtzeitig fit. Auch ein Mittelfeldspieler fällt aus.

Der FC Bayern muss am 3. Spieltag der Champions League auf Alphonso Davies verzichten.

Der Linksverteidiger wird die Reise zum Auswärtsspiel bei Benfica Lissabon nicht antreten. Entsprechende Informationen von SPORT1 bestätigte Bayerns Trainer Julian Nagelsmann auf der Pressekonferenz am Dienstag - beim Abschlusstraining des deutschen Rekordmeisters am Dienstag hatte der Kanadier gefehlt. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

Davies hatte sich am Sonntag beim klar gewonnen Spitzenspiel gegen Bayer Leverkusen (5:1) eine Verletzung im Oberschenkel zugezogen und war bereits in der ersten Halbzeit ausgewechselt worden.

Der Außenverteidiger habe zwar „in Leverkusen keine strukturelle Verletzung erlitten, aber auch ihm geben wir zwei, drei Tage Pause, weil wir ein straffes Programm haben“. „Bei Phonzie ist es auch so, dass das Risiko einer größeren Verletzung gegeben ist.“

Mittelfeldspieler Leon Goretzka sei erkältet und falle ebenfalls aus. „Wir haben Ausfälle mit Leon, der erkältet ist und nicht in der Lage ist zu spielen. Womöglich hätte er gespielt, dann droht aber ein längerer Ausfall.“

Gegen Benfica (Mittwoch, um 21 Uhr im LIVETICKER) könnte Davies als linker Verteidiger von Lucas Hernández ersetzt werden, der wie geplant zum Kader gehören soll. Dieser nahm am Training teil, nachdem er am Vortag in Spanien vor einem Gericht erschienen war.