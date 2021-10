Ski Alpin: Josef Ferstl verletzt - Behandlung beim FC Bayern

Der Kitzbühel-Sieger von 2019 hat sich am Montag beim Riesenslalom-Training einen Faszienriss im rechten Oberschenkel zugezogen. „Drei bis vier Wochen Zwangspause“, schrieb Ferstl zu einem Beitrag in seiner Instagram-Story.

Josef Ferstl lässt sich beim FC Bayern behandeln

Der seit 2007 im Weltcup aktive Traunsteiner peilt bei Olympia 2022 in Peking eine Medaille an, nachdem er sich in den vergangenen Jahren auf hohem Niveau etabliert hat: 2017 holt er in Gröden den ersten deutschen Super-G-Sieg überhaupt nach zuvor 13 Jahren Durststrecke, zwei Jahre darauf folgte der Triumph in Kitzbühel, mit dem er auch dem dort zweimal in der Abfahrt siegreichen Vater Sepp Ferstl nacheiferte.