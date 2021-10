Daniel Siebert pfeift beim Arab Cup

Insgesamt nominierte der Fußball-Weltverband FIFA am Dienstag zwölf Referees aus den sechs Kontinentalverbänden für das Turnier in Katar (30. November bis 18. Dezember). Mit Siebert reisen die Linienrichter Rafael Foltyn und Christian Gittelmann an den Persischen Golf, Christian Dingert wird als Videoassistent fungieren.