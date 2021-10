NBA: Dennis Schröder bei Boston Celtics vor entscheidendem Jahr - SPORT1-Kommentar

Natürlich hat sich Schröder verzockt

Statt beispielsweise in Detroit oder New Orleans im Niemandsland abseits des Rampenlichts in Vergessenheit zu geraten, steht Schröder in Boston bei einem der Top-Teams des Ostens unter Vertrag. Er kann - und muss - sich im Rampenlicht beweisen, möglichst bei einem tiefen Ritt in die Playoffs.