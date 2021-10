Allofs peilt mit Düsseldorf den Aufstieg an

Klaus Allofs will zurück in die Bundesliga © AFP/SID/JOHN MACDOUGALL

Vorstand Klaus Allofs peilt mit Zweitligist Fortuna Düsseldorf die Rückkehr in die Fußball-Bundesliga an. „Bundesliga muss das Ziel sein. In einer Stadt wie Düsseldorf kann man nicht dauerhaft Zweitligist sein. Wir müssen einiges ändern und erstligatauglich machen“, sagte der ehemalige Nationalspieler bei Sport1.