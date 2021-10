"Völkermord-Spiele": Uiguren-Aktivisten fordern Olympia-Verlegung

Wenige Stunden vor der Übergabe des Olympischen Feuers an die Organisatoren der Winterspiele 2022 in Peking (4. bis 20. Februar) in Athen haben Aktivisten der in China verfolgten Uiguren in Griechenlands Metropole vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) erneut eine Verlegung der Wettbewerbe gefordert.