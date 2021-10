FC Bayern: Das sagt Pavard zum Streit mit Pogba

So musste sich der Bayern-Verteidiger im Finale der Nations League eine Standpauke von Nationalmannschaftskollege Paul Pogba anhören .

„Ich stehe auch nicht einfach rum“

Zusammen gewannen Pavard und Pogba das Finale der Nations League gegen Spanien knapp mit 2:1 . Für beide Profis war es der zweite Titel mit Frankreich nach dem Gewinn des Weltmeistertitels 2018 in Russland.

In seinem Heimatland steht Pavard immer wieder in der Kritik. Obwohl er auch auf Klubebene mit dem FC Bayern 2020 die Champions League gewann, gilt er in den Augen einiger Beobachter nur als Mitschwimmer.