"Stärken Sie den Sport": DOSB mit Offenem Brief an mögliche Ampel-Koalition

Mit Blick auf die sich anbahnenden Verhandlungen der Ampel-Koalition hat der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) von der Politik die Stärkung des Sports in der kommenden Legislaturperiode gefordert. In einem Offenen Brief an die Generalsekretäre von SPD und FDP, Lars Klingbeil und Volker Wissing, sowie den Politischen Geschäftsführer der Grünen, Michael Kellner, stellte der Dachverband mehrere zentrale Forderungen an die mögliche künftige Bundesregierung.