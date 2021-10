Der "Absturz" geht weiter: James Rodríguez mit schwachem Debüt in Katar

James Rordríguez läuft erstmals für seinen neuen Klub in Katar auf - eine Erfolgsstory ist das Debüt des einstigen Superstars aber nicht - im Gegenteil.

James Rodríguez hat in Katar ein Debüt zum Vergessen erlebt.

Der einstige Superstar, der unter anderem schon für Real Madrid und den FC Bayern auflief, steht mittlerweile bei Al-Rayyan unter Vertrag. Und sein erster Einsatz in der Qatar Stars League am Sonntag ging gleich mächtig in die Hose.