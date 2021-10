Turn-WM: Schäfer-Betz als Dritte für Schwebebalken-Finale qualifiziert

Pauline Schäfer-Betz in WM-Finale am Schwebebalken © AFP/SID/LIONEL BONAVENTURE

Kunstturnerin Pauline Schäfer-Betz hat bei den Weltmeisterschaften im japanischen Kitakyushu am Schwebebalken das Finale erreicht.

Kunstturnerin Pauline Schäfer-Betz hat bei den Weltmeisterschaften im japanischen Kitakyushu am Schwebebalken das Finale erreicht. Die ehemalige Weltmeisterin erturnte an diesem Gerät mit 13,733 Punkten hinter Luo Rai aus China (14,566) und der Russin Angelina Melnikowa (14,033) die dritthöchste Note.

In der Medaillenentscheidung am Sonntag will die 24 Jahre alte Chemnitzerin ihren Schwierigkeitswert von 5,4 auf 5,9 Zähler erhöhen. Alle acht Finalistinnen starten wieder mit null Punkten, das Ergebnis des Vorkampfs wird nicht mehr berücksichtigt.