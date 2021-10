WM-Quali: Voss-Tecklenburg nominiert Torhüterin Tufekovic nach

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg hat Torhüterin Martina Tufekovic (27) von der TSG Hoffenheim für den Israel-Doppelpack in der WM-Qualifikation nachnominiert. Nach der verletzungsbedingten Absage von Ann-Katrin Berger (FC Chelsea) stehen damit wieder wie geplant vier Torhüterinnen im Aufgebot für die Begegnung am Donnerstag (18.00 Uhr/sportschau.de) in Petach Tikwa und das Rückspiel am Dienstag (16.00 Uhr/ARD) in Essen.