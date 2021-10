Call of Duty: Vanguard Zombies – Diese Infos sind bekannt

Anzeige

Der neueste Ableger der Call of Duty-Reihe bringt den beliebten Zombie-Modus zurück. © CoD

Am 05. November erscheint Call of Duty: Vanguard bereits offiziell auf dem Markt und mittlerweile verdichten sich die Informationen zum beliebten Zombies Modus.

Bereits im Jahr 2008 gab es mit Call of Duty: World at War das erste CoD mit einem Zombie-Modus. Seit einigen Monaten ist bekannt, dass in Vanguard ebenfalls Zombies kommen werden. Treyarch ist für die Entwicklung verantwortlich und wird an die Dark Aether Geschichte aus Black Ops Cold War anknüpfen.

Lange Zeit waren das die einzigen Informationen zum Zombies-Modus. Am vergangenen Donnerstag, dem 14. Oktober, wurde ein Trailer auf dem offiziellen Youtube-Kanal von Call of Duty veröffentlicht, der uns neue Informationen geliefert hat.

CoD Vanguard Zombies – Worum geht‘s eigentlich?

Durch einen Hilferuf von Professor Gabriel Krafft sind die Operatoren zu Beginn in Stalingrad gestrandet und werden dort von einem der fünf Wesenheiten des Dunklen Äthers – Kortifex the Deathless – an Ort und Stelle gehalten.

Alle fünf Wesenheiten verfügen über Artefakte, die sie mit Sterblichen verbindet – eigentlich, denn Nazi-Offizier Wolfram Von List hat diese mystischen Antiquitäten geplündert, um diesen im Zweiten Weltkrieg zu helfen. Außerdem arbeitet er mit Kortifex zusammen, durch den er die Macht besitzt, Tote wieder zum Leben zu erwecken.

Gemeinsam mit Professor Krafft sowie den anderen vier Entitäten – Saraxis the Shadow, Norticus the Conqueror, Inviktor the Destroyer und Bellekar the Warlock – ist es die Aufgabe der Operatoren, sich gegen die Herrschaft von List und Kortifex aufzulehnen. Durch die vier Wesenheiten erhält jeder Spieler einzigartige Kräfte, mit denen die Zombies aus Europa vertrieben werden können.

World at War Maps kehren zurück

Fans können sich allerdings nicht nur auf den Spielmodus, sondern auch auf einige Maps aus World at War freuen. Der Trailer hat die Rückkehr von Shi No Numa bereits offiziell gemacht und auch der Multiplayer-Modus beinhaltet die beliebten Karten Castle und Dome. Es wäre also sinnvoll, wenn noch mehr der ursprünglichen Zombies-Maps in Call of Duty: Vanguard ihr Comeback geben.