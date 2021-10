WWE vs. AEW: Sensations-Coup für AEW im Duell Rampage - SmackDown

Das von WWE selbst gesuchte direkte TV-Duell ihrer Freitagsshow SmackDown mit AEW Rampage ist in der entscheidenden Kategorie an den Rivalen gegangen.

In der halben Stunde, in der SmackDown parallel mit Rampage lief, schalteten in der Kernzielgruppe der 18- bis 49-Jährigen mehr Fans bei AEW ein: Rampage gewann den direkten Vergleich mit 328.000 zu 285.000 Zuschauern und Zuschauerinnen unter 50.

AEW und WWE in der Hauptzielgruppe gleichauf

Im Vergleich der vollständigen Sendungen erzielten beide ein Rating von 0.24 in der begehrten werberelevanten Zielgruppe. WWE lag in der „demo“ in absoluten Zahlen leicht vorn (314.000 zu 313.000), was sich jedoch dadurch relativiert, dass AEW mit einem zwei Stunden späteren Start den deutlich schwächeren Sendeplatz hatte.