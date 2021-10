Champions League: Fantalk zu BVB mit Basler und Odonkor live im TV, Stream auf SPORT1

Die Champions League ist zurück - und mit ihr der Fantalk auf SPORT1. Alles Wichtige und Interessante zu den Spielen von Bayern, BVB und Co. gibt es hier.

Dortmund, Leipzig, Bayern und Wolfsburg - die deutschen Teams kämpfen in der Champions League um wichtige Punkte.

SPORT1 begleitet die Königsklasse auch am 3. Spieltag live und zeigt am Dienstag und Mittwoch jeweils live ab 20.15 Uhr eine neue Ausgabe des Fantalk aus dem Deutschen Fußballmuseum in Dortmund.