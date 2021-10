Borussia Dortmund: Flitzer verrät, was ihm Erling Haaland sagte

Sven T. erlangte nach dem 3:1-Sieg von Borussia Dortmund gegen Mainz am Samstagabend Bekanntheit, indem er auf den Rasen gestürmt war und das Trikot von Erling Haaland ergatterte. Hinterher wurde dem Fan, dessen Personalien noch am selben Abend von der Polizei aufgenommen wurden, das Jersey von einem Ordner abgenommen ( SPORT1 berichtete ).

Mit Hilfe von SPORT1 -Chefreporter Patrick Berger meldete sich Erling Haaland am Sonntag auf Twitter zu Wort und bat dem Anhänger als Ersatz sein getragenes Trikot aus Halbzeit eins an.

Hummels: „Haalands Trikot muss reichen“

Sven T. schildert im Podcast außerdem, wie er es vorbei an den Ordnern auf den Rasen schaffte und was ihm dabei durch den Kopf ging.

Jetzt droht eine saftige Geldstrafe