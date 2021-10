Bayern-Sieg gegen Leverkusen peinlich für die Bundesliga | Holtkamp-Kolumne

Der FC Bayern nimmt in Leverkusen erneut einen Herausforderer übel auseinander. Das muss ein Ende haben, findet SPORT1-Kolumnist Tobias Holtkamp.

Auf den Gängen der DFL-Zentrale in Frankfurt, das ist zu hören, herrscht aktuell eine seltsame Atmosphäre. Der scheidende Chef, Christian Seifert, ist noch da, bis zum 31. Dezember. Aber große Zukunftpläne schmiedet weder er noch einer der Häuptlinge unter ihm. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Als „Verwaltermodus“ beschreibt ein Mitarbeiter den aktuellen Zustand - und es ist ja ehrlich gesagt auch nicht verwunderlich, dass größere strategische Entscheidungen aktuell nicht mehr getroffen werden. Wohl schon seit einigen Monaten herrsche, so heißt es, eine Art „planerischer Stillstand“.

Im Januar beginnt Seiferts Nachfolgerin Donata Hopfen , auf die und deren positive Art, Dinge anzupacken und mit klarem Plan voranzutreiben, sich viele freuen. Trotzdem kreist in manchen Büros auch die Sorge vor Veränderung, vor zu viel Aufbruchstimmung, die am Ende die eine oder andere gemütlich eingerichtete Komfortzone kosten könnte.

Der Bundesliga-Apparat war in den vergangenen Jahren nicht nur und eben auch personell stark gewachsen, sondern hatte auch an Handlungs-Schnelligkeit verloren. Einige sehr gute und besondere Ansätze, die die Bundesliga auch über die Grenzen des eigenen Landes hinaus als starken Leuchtturm positioniert hätten, scheiterten nach Meinung Beteiligter vor allem an konzernartigen Strukturen.