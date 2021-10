Ballon d’Or: Patrice Evra hat Auszeichnung für Lionel Messi satt

Bevor es so weit ist, diskutiert die Fußball-Welt aber schon eifrig über die Favoriten. Manch ein Profi oder Ex-Profi nennt dabei sogar seinen Wunschkandidaten wie der brasilianische Ronaldo, der sich für Karim Benzema als kommenden Weltfußballer aussprach.

Patrice Evra hat indes eine andere Herangehensweise. Statt sich auf einen festzulegen, nannte er gleich zwei Kandidaten - und noch wichtiger: Er nannte einen, dem er den Titel am wenigsten gönnt.

„Meiner Meinung nach sollte dieser Ballon d‘Or an Kanté ( N‘Golo Kanté; Anm. d. Red.) oder Jorginho gehen“, sagte der Ex-ManUnited-Profi. „Ich habe es satt, ihn an Messi ( Lionel Messi; Anm. d. Red. ) zu geben.“

Ballon d‘Or an Messi? Evra ist dagegen

Evra stellte die Frage, was der Argentinier in der vergangenen Saison gewonnen habe: „Okay, die Copa América. Aber mit Barcelona - was hat er da gemacht?“