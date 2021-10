Ligue 1: Lille-Anhänger nach Platzsturm zu acht Monaten Haft verurteilt

Nach dem Platzsturm in der französischen Liga Mitte September ist ein Anhänger von OSC Lille am Montag zu acht Monaten Gefängnis verurteilt worden.

Außerdem wurde ein Stadionverbot für OSC-Spiele und alle Partien im Stadion in Lens für 18 Monate ausgesprochen. Der Angeklagte muss sich während jedes Ligue-1-Spiels von Lille bei der Polizeistation in der französischen Gemeinde Bethune melden und außerdem 1.500 Euro an den verletzten Polizisten zahlen.