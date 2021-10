Lothar Matthäus über Karim Adeyemi: Potenzial, "für die meisten Klubs unbezahlbar zu sein"

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus sieht Youngster Karim Adeyemi als mögliche Verstärkung für Rekordmeister Bayern München. „Er hat auf jeden Fall das Zeug dazu, sich bei jedem Verein durchzusetzen“, schrieb der 60-Jährige in seiner Sky -Kolumne.

„Ein großes Plus ist seine Schnelligkeit. Er hat ein unfassbares Tempo.“ Es sei die Frage, ob sich der Jung-Nationalspieler die Bayern zutraue, da dort mit „Sane, Gnabry, Musiala und Co. große Konkurrenz“ herrsche, schrieb Matthäus.

Matthäus: Adeyemi werde sich neuen Klub „aussuchen können“

Aber Adeyemi habe das Potenzial, "in einigen Jahren für die meisten Klubs unbezahlbar zu sein". Der Jung-Nationalspieler werde "sich aussuchen können, zu welchem Verein er wechseln möchte".

Für Bayern sei Adeyemi möglicherweise „eine der nächsten Verstärkungen“. Das 5:1 bei Bayer Leverkusen am Sonntag sei für Matthäus „eine absolute Machtdemonstration der Münchner Stärke“ gewesen: „Diese Mannschaft hat so viel Bock, gemeinsam Großes zu erreichen, dass sie niemals satt ist und das merkt man fast in jedem Spiel“. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)