2. Bundesliga: FC St. Pauli scheint dem HSV den Rang abzulaufen

3 Tore in 5 Minuten: St. Pauli ballert sich an die Tabellenspitze

Die Hamburger Fußball-Hierarchie gerät ins Wanken, die Fans in der Hansestadt sind verblüfft: Der „große“ Hamburger SV und der „kleine“ FC St. Pauli - davon kann an Alster und Elbe derzeit nicht die Rede sein.

Burgstaller sieht noch kein Spitzenteam

Harnik kritisiert HSV-Coach Walter

„Es zieht sich wie ein roter Faden durch die Saison. Es war nicht das erste Spiel in Überzahl“, legte SPORT1 -Experte Martin Harnik den Finger in die Wunde. „Das war gegen Sandhausen der Fall, wo sie es noch gedreht haben. In Bremen war es der Fall, da haben sie zwar auch gewonnen, aber mit mehr Glück als Verstand.“

In Überzahl gelte es eben, mit dem eigenen Spiel auf die neuen Gegebenheite zu reagieren, meinte der frühere HSV-Angreifer: „Das ist das, was ich Tim Walter immer wieder vorwerfen muss. In so einer Phase muss man sich dem Spielverlauf auch anpassen, vielleicht ein bisschen mehr Kontrolle in die Verteidigung legen, statt immer nur nach vorne zu denken.“