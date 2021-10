FC Liverpool: Verliert Jürgen Klopp Sportdirektor Michael Edwards an Real Madrid?

Wie The Sun berichtet, steht der Sportdirektor der Reds, Michael Edwards, im Fokus von Real Madrid. Der 41-Jährige gilt als Transfer-Guru und somit als Vater der jüngsten Liverpool-Erfolge, ein Strippenzieher im Hintergrund.

Im Sommer 2022 läuft der aktuelle Vertrag von Edwards in Liverpool aus. Laut einem Bericht von The Athletic aus dem August, habe der Brite die Bosse bereits über seinen Abschiedswunsch am Saisonende informiert.