EA hält seine Star-Lizenzen – Verlängerung mit FIFPRO

Als Folge wurde in vielen Teilen der Community bereits spekuliert, dass EA auch die Rechte an den Fußballstars verliert – das hat der Publisher jetzt ausgeschlossen.

EA weiterhin mit Spielerlizenzen der FIFPRO

Was sind die Gründe dafür, dass Pro Evolution Soccer (jetzt eFootball) in den vergangenen Jahren nie den Branchenkonkurrenten einholen konnte? Am Gameplay lag es meistens nicht, sondern eher am Ultimate Team Modus und vor allem den Lizenzen. Es macht einfach viel mehr Spaß, mit den richtigen Mbappes und Messis dieser Welt zu zocken als mit umbenannten Versionen dieser Superstars.