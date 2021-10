Olympia: Tibet-Aktivisten rufen zum Boykott der Peking-Spiele auf

Zwei der drei Protestierenden, die am Montag bei der Entzündung der Olympischen Flamme für Aufsehen gesorgt haben und von Polizisten verhaftet wurden, haben zum Boykott der kommenden Winterspiele in Peking (4. bis 20. Februar 2022) aufgerufen.

Jason Leith, der laut eines Sprechers der in London ansässigen Organisation Free Tibet an dem Protest in Olympia beteiligt war, gab eine entsprechende Erklärung vor der IOC-Zeremonie ab.

"Das Internationale Olympische Komitee hat wiederholt die Gier über die olympischen Ideale gestellt, sodass es an den Regierungen in aller Welt liegt, Maßnahmen zu ergreifen und ihre Teams von Olympia 2022 in Peking zurückzuziehen", schrieb Leith. Die Proteste der Tibeter rund um die Olympischen Spiele 2008 in Peking hätten zu einem "harten Durchgreifen geführt, das Tibet zum unfreisten Ort der Welt machte".