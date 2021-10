Anzeige

Fortnite: Crossover mit Science-Fiction Epos Dune - Neue Items und mehr Fortnite: Crossover mit Sci-Fy-Epos Dune - Neue Charaktere und Items

Die Kooperation zwischen Fortnite und Dune lässt die Spieler tiefer in die Welt des Science-Fiction Epos eintauchen. © Fortnite

Marc Engelbrecht

Epic Games hat zum US-Filmstart von Dune eine ganz besondere Überraschung parat. Der Spielentwickler fügt als Teil eines neuen Crossover-Events einige Charaktere sowie bedeutende Gegenstände der Fortnite-Welt hinzu.

Wen es dieser Tage in die Kinos verschlägt, der kommt neben dem aktuellen Teil der James Bond-Reihe vor allem an einem Blockbuster nicht vorbei - Dune. Der Science-Fiction-Epos des kanadischen Regisseurs Denis Villeneuve sorgt global für Aufsehen und konnte bereits eine Vielzahl an Menschen in die deutschen Lichtspielhäuser locken.

In der kommenden Woche startet die Buchverfilmung rund um den Helden Paul Atreides, der im Jahre 10191 in den gigantischen Krieg mehrerer Völker auf dem Wüstenplaneten Arrakis hineingezogen wird, auch in den USA. Passend dazu wurde bekannt, dass Epic Games ein neues Crossover-Event für ihr Flaggschiff Fortnite geplant hat. Charaktere und Gegenstände aus dem Dune-Universum sollen das breite Item-Sortiment innerhalb des Battle-Royale-Hits erweitern.

Anzeige

Kooperation zwischen Fortnite und Dune - das erwartet die Fans

Es ist noch nicht offiziell bekannt, welche Gegenstände aus Dune in Fortnite verfügbar sein werden. Doch ein bekannter Content Creator hat die Datensätze des Spiels genau unter die Lupe genommen und konnte so schon einiges über das Crossover-Event in Erfahrung bringen. Hypex veröffentlichte den Fund auf seinem Twitter-Account und versetze die Fans in einen regelrechten Hype. Besonders die Möglichkeit in die Rolle der Titelhelden schlüpfen zu können, sorgt für Begeisterung.

Der Leak zeigt Skins und andere Elemente, die bald in das Spiel implementiert werden. Neben dem Protagonisten Paul Atreides soll auch der im Film von Schauspielerin Zendaya verkörperte Charakter Chani verfügbar sein.

Hier befindet sich Dune in prominenter Gesellschaft. Bereits in der Vergangenheit hat Epic Games mit großen Marken zusammengearbeitet, um den Anhängern ein einzigartiges Spieleerlebnis zu ermöglichen. Ganz egal ob John Wick, zahlreiche Figuren aus dem Star Wars Franchise oder einmal ein Mitglied der Avengers sein, Fortnite hat es Realität werden lassen.