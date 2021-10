DFL: Wird BVB-Boss Hans-Joachim Watzke der neue Boss?

Wie die Bild berichtet, hat der aktuelle Aufsichtsratschef der DFL, Peter Peters, in einer Sitzung von DFB-Präsidium und Vorstand bereits bekanntgegeben, dass er im Februar 2022 zurücktreten werde. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Sein Nachfolger bei der DFL soll bereits auf der Versammlung der 36 Profiklubs am 14. Dezember gewählt werden: Es handele sich dabei um BVB-Boss Hans-Joachim Watzke. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

BVB-Boss Watzke Seite an Seite mit Donata Hopfen?

Der 62-Jährige soll gemeinsam mit Donata Hopfen, die ab Januar Christian Seifert als DFL-Geschäftsführer nachfolgt , eine Neuaufstellung einleiten. Watzke sei bereit für den Posten, sofern ihn die Mehrheit der Profiklubs will. Sollte das der Fall sein, würde er bereits ab Januar 2022 an den DFL-Präsidiums- und Aufsichtsratssitzungen teilnehmen, um sich einzuarbeiten.

„Wir haben mit Peter Peters ja jemanden, und der hat nicht gesagt hat, dass er nicht mehr will. Und ehrlich gesagt: Ich will es auch gar nicht werden“, sagte Dortmunds Geschäftsführer. „Ich habe meinen Traumjob, den würde ich für keinen anderen Job der Welt aufgeben, deshalb mache ich das ja schon so lange.“