Champions League: BVB-PK vor Ajax mit Rose und Brandt im Liveticker

Herr Rose, wieso spielt der BVB nie zu Null?

Mit zwei Siegen ist der BVB in die Champions League gestartet. Was erwartet Trainer Marco Rose vom nächsten Gegner Ajax Amsterdam? Die Pressekonferenz im Liveticker.

Nach zwei Siegen zum Champions-League-Auftakt ist der BVB am 3. Spieltag bei Ajax Amsterdam gefordert. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)

Auch die Niederländer haben ihre ersten beiden Spiele gewonnen - es kommt mutmaßlich zum ersten direkten Duell um den Gruppensieg.

Besonders wichtig für die Dortmunder dürfte dabei die Rückkehr von Torjäger Erling Haaland sein. Der Norweger hatte die letzten Wochen mit einer Verletzung ausgesetzt und feierte gegen Mainz (3:1) ein erfolgreiches Comeback mit zwei Treffern. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

Vor dem Auswärtsspiel in Amsterdam (Champions League: Ajax Amsterdam - Borussia Dortmund, Dienstag 21 Uhr im LIVETICKER) sprechen BVB-Trainer Marco Rose und Julian Brandt über die Partie.

SPORT1 begleitet die Pressekonferenz im Liveticker.

+++ Brandt über Kontakt mit Götze +++

„Wir haben uns nicht viel ausgetauscht. Der Kontakt ist etwas weniger geworden. Ajax ist kein Verein, bei dem große Fragezeichen sind. Viele Jungs von uns haben schon Erfahrungen gemacht gegen Ajax und in dem Stadion. Ich merke schon jedem an, dass alle extrem Bock drauf haben.“

+++ Rose über das Personal +++

„Wir haben das Training sehr individualisiert. Das ist einfach eine Phase, in der wir oft über Belastung reden. Aber es ist kein Verletzter dazugekommen. Ganz im Gegenteil: Wir dürfen zum ersten Mal Daxo (Zagadou) mit in den Kader aufnehmen. Er ist fit, er hat auch schon zwei Wochen trainiert. Über die U23 werden wir ihn an die Mannschaft heranführen. Und Steffen Tigges ist auch wieder zurück und dabei.“

+++ Rose über Favoritenrolle +++

„Favorit gibt es bei mir nicht. Wir haben großen Respekt, keine Angst, aber großen Respekt. Wir erwarten sie aggressiv und wir wollen uns dagegensetzen. Wir wollen Ajax richtig fordern, das ist unser Ziel. Wir wollen ein offenes Spiel daraus machen.“

+++ Rose über Reus +++

„Er ist unser Kapitän und spielt und handelt so auch. Ich kann mich zu 100 Prozent auf ihn verlassen. Er ist ein herausragender Fußballer, er stellt sich in den Dienst der Mannschaft und ist gut drauf. Das ist das Wichtigste. Er hat eine richtig gute Form. Wenn er fehlt, wie in Gladbach, fehlt uns eine Menge.“

+++ Rose über den Gegner +++

„Ein toller Verein, über Jahre tolle Spieler gehabt. Vor allem die Vereinsphilosophie. Vom Nachwuchs bis in die erste Mannschaft. Sie spielen ein 4-3-3 mit viel Ballbesitz, dominant und sehr stark im Gegenpressing. Das wird für uns morgen eine große Herausforderung. Aber der stellen wir uns gerne, um dort etwas mitzunehmen.“

+++ Brandt über Ajax +++

„Ajax ist sich immer treu geblieben. Sie spielen sehr attraktiven Fußball. Der Ruf der Jugendarbeit ist einer der besten in Europa. Mit ihren Mitteln holen sie nahezu alles raus was geht. Wenn man auch in dieser Saison sieht, was sie für einen Fußball spielen, dann ist das herausragend.“

+++ Herzlich Willkommen +++

In wenigen Augenblicken geht es los.