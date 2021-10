NFL: Üble Verletzung von Darrel Taylor sorgt für Schreckmoment

Schreck in der NFL: Darrell Taylor von den Seattle Seahawks bleibt nach einem Tackle regungslos liegen. Minutenlanges Bangen folgt. Inzwischen gibt es Neues aus der Klinik.

Minutenlang stand die Action in der NFL still - aus Sorge um Darrell Taylor.

Ärzte versorgen Taylor, der sich nicht zu bewegen scheint. Rund zehn Minuten dauert das Bangen an - dann wird er mit einem Cart vom Platz gefahren, anschließend per Krankenwagen in eine Klinik gebracht.