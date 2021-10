Sextape-Skandal um Karim Benzema ab Mittwoch vor Gericht

Fehlt Karim Benzema Real Madrid in der Champions League?

Ob der Angreifer von Real Madrid persönlich zum Prozess erscheinen wird, ist offen, da Real am Dienstag in der Champions League bei Schachtjor Donezk im Einsatz ist. Benzemas Anwälte ließen eine entsprechende AFP -Anfrage unbeantwortet.

Benzema hatte den Prozess bereits im Januar als "Farce" bezeichnet. Er gab an, dass ein Polizeibeamter unredliche Methoden angewandt habe, um ihn in den Vorfall hineinzuziehen. Sein Anwalt Sylvain Cormier sprach damals von "Schikane". Neben Benzema sind vier weitere Personen im Sextape-Skandal angeklagt.

Benzema im Topform

So hatte er jüngst in der Nations League ein Tor zum 3:2-Halbfinalsieg über Belgien beigesteuert, in Spanien führt er mit neun Toren aus acht Spielen die Torjägerliste an. Auch für die Ehrung mit dem Ballon d‘Or für den besten Fußballer des Kalenderjahres ist er nominiert.