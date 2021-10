Jerome Boateng: Ex-Bayern-Star für Leistung in Lyon gefeiert

„Eine imposante Physis gepaart mit einer in Stein gemeißelten Technik“: Die Lobeshymne der französische Sportzeitung L‘Equipe auf Jérôme Boateng hätte kaum poetischer ausfallen können.

Der ehemalige Bayern-Star stand am Wochenende erstmals über 90 Minuten für seinen neuen Klub Olympique Lyon auf dem Platz. Und überzeugte: Wie ein „Fels“ sei er beim 2:0-Erfolg gegen die AS Monaco um Trainer Niko Kovac hinten drin gestanden.

„Ich bin glücklich, weil ich fühle, dass mein Körper mehr und mehr in Form kommt. Ich bin wirklich sehr, sehr glücklich hier“, wurde der Innenverteidiger nach der Partie von der L‘Equipe zitiert.

Jérôme Boateng arbeitet hart an sich

Bislang hatte ihn Lyons Trainer Peter Bosz (bestens bekannt aus der Bundesliga) immer zwischen der 60. und 75. Minute ausgewechselt. Dem Weltmeister von 2014, der erst am Deadline Day seinen Vertrag in Frankreich unterzeichnet hatte, fehlt noch der letzte körperliche Feinschliff, nachdem er keine Vorbereitung hatte und sich als vertragsloser Spieler selbst fithalten musste und unter anderem mit Kumpel Franck Ribéry in München trainierte.