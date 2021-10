FIFA Profi-Team will Nachwuchs unterstützen

Neue Wege, neue Möglichkeiten: Team „IQONIC“ will gescouteten FIFA-Spielern die Möglichkeit geben, ohne steifes Vorgehen den Weg zum Profispieler zu schaffen.

Was wäre, wenn man den FIFA eSport nachhaltig verändern könnte? Diese Frage haben sich einige Spieler des beliebten Fußball-Games schon länger gestellt und nehmen es nun selbst in die Hand. Aus Marvin „M4RV“ Hintz, Timo Schulz und Simon Bechthold von „TisiSchubech“, sowie Erhan „Dr. Erhano“ Kayman ist nun das Team „IQONIC“ entstanden, das jungen Spielern beim Weg in den professionellen eSport helfen möchte.