NFL: Kansas City Chiefs finden zurück in die Spur – Arizona Cardinals weiter unbesiegt

Tershawn Wharton, Defensiv-Tackle der Chiefs, gelang eine einarmige Interception in einer Phase, in der das Spiel auf der Kippe stand. Der 23-Jährige - der sich im vergangenen Jahr als ungedrafteter Free Agent in den Chiefs-Kader gespielt hatte - pinnte den Ball gegen seinen Helm und den seines Gegenspielers, was ihm half, ihn in der Hand zu behalten und die irre Aktion erfolgreich zu vollenden.