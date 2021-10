Benfica - FC Bayern: Ex-Dortmunder Julian Weigl verspricht "heißen Fight"

Am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) gastieren die Bayern nach zwei souveränen Siegen in Barcelona (3:0) und gegen Dynamo Kiew (5:0) zum dritten Gruppenspiel in Portugal. „Es ist gegen uns relativ schwer, Tore zu schießen. Wir haben eine sehr gute Defensive“, sagte Weigl, „aber wir erzielen in der heimischen Liga auch die meisten Treffer. Wir sind nicht einfach auszurechnen, können schnell umschalten.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)