Rob Cross gewinnt Darts-EM

Rob Cross (31) hat zum zweiten Mal nach 2019 die Darts-Europameisterschaft gewonnen. Der Engländer setzte sich im Finale am Sonntagabend in Salzburg gegen den Weltranglistendritten Michael van Gerwen (Niederlande) mit 11:8 durch. Cross, Weltmeister von 2018, kassiert für diesen Erfolg 120.000 Pfund (ca. 142.000 Euro) Preisgeld.

Bester Deutscher wurde Florian Hempel aus Köln. Der 31-Jährige unterlag am Samstag in der zweiten Runde dem Österreicher Mensur Suljovic nach hartem Kampf mit 9:10. Zum Auftakt am Donnerstag hatte die Nummer 107 der Weltrangliste unerwartet den schottischen Titelverteidiger und Ex-Weltmeister Peter Wright mit 6:3 ausgeschaltet.