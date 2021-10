FC Bayern nach Leverkusen-Gala: Bundesliga und Europa im Bann

Der FC Bayern liefert im Topduell eine Leistung ab, die nicht nur in Fußball-Deutschland mehr als nur Respekt einflößt. Dabei geben sich die Nagelsmann-Schützlinge sogar noch selbstkritisch.

„Die Bayern sind verrückt“, lautete die Headline der Marca zum Topspiel in der Bundesliga.

Bayern-DNA muss Konkurrenz Angst machen

„Es klingt bei 5:0 komisch, aber wir hatten auch die Chancen auf das sechste, siebte und achte Tor in der ersten Halbzeit“, sagte Julian Nagelsmann bei DAZN gesagt. Dabei war bereits der Fünf-Tore-Vorsprung zur Pause historisch. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Denn: Nie zuvor hatten die Bayern in der Bundesliga auswärts derart hoch zur Pause geführt - und auch noch nie fünf Tore im ersten Durchgang erzielt.

Dennoch bemängelte das Mentalitätsmonster der Münchner, seine Mannschaft habe eigentlich gar nicht gut ins Match gefunden. Dass Kimmich dabei ebenso nüchtern klang wie Nagelsmann, sollte der Konkurrenz in der Bundesliga und auch in Europa Sorgen bereiten.

Die entscheidende Frage nach dem verkappten Spitzenspiel von Leverkusen ohne erkennbar funktionierende Gegenwehr der Kontrahenten: Wo sind überhaupt Ansätze, diesen FC Bayern in seinem Tore-Rausch zu stoppen?

Meijer: „Das war Männekes gegen Männer“

Fakt ist, dass die Münchner derzeit nur ihre eigenen Rekorde jagen. Mit 29 Toren in den ersten acht Spielen stellte der FCB seine eigene Bestmarke aus der Saison 1976/77 ein.

„Sie haben gespielt wie vom anderen Stern - das war die beste Bayern-Halbzeit in dieser Saison“, schwärmte der ehemalige deutsche Nationalspieler Ulf Kirsten bei Sky .

Dort warf auch Erik Meijer seinen Hut in Sachen Erklärungen in den Ring: „Das war Männekes gegen Männer.“ Zu deutsch in erweiterter Übersetzung: Da haben echte Kerle einem Team aus Bürschchen gehörig den Hintern versohlt.