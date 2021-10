FC Barcelona: Fati trifft traumhaft bei Startelfcomeback gegen Valencia - Agüero-Debüt bei 3:1-Sieg

Fati trifft traumhaft

Gegen den FC Valencia durfte der Offensivspieler dann erstmals in dieser Saison von Beginn an ran – und wurde beim 3:1-Sieg direkt zur Hauptfigur. Nachdem Valencia-Verteidiger Jose Gayá die Katalanen in der 5. Minute mit einem Distanzschuss schockte und die frühe Gästeführung markierte, kam der Auftritt Fatis. ( Service: Ergebnisse und Spielplan von La Liga )

In der 13. Minute erzielte er den Barca-Ausgleich – und das spektakulär. Vom links zog er in die Mitte, spielte einen Doppelpass mit Memphis Depay. Wieder am Ball schlenzte Barcas Nummer 10 in bester Lionel-Messi-Manier den Ball von der Strafraumgrenze ins lange Eck. (Service: Tabelle von La Liga)