NFL: Lamar Jackson mit Rekord, Sieg und Niederlage für St.-Brown-Brüder

Beim NFL-Draft 2018 wird Equanimeous St. Brown in der sechsten Runde von den Green Bay Packers ausgewählt. Bereits in seiner ersten Saison sorgt er für einige Highlights. Im Spiel gegen die San Francisco 49ers gelingt EQ elf Sekunden vor dem Ende ein enorm wichtiger Catch © Imago

Auch mit Quarterback Aaron Rodgers läuft es gut. Im Huddle steht der Deutsche häufig neben ihm, zudem spricht der Spielmacher viel mit St. Brown. Zuletzt warf ihn allerdings eine Knöchelverletzung etwas zurück in seinen Bemühungen. Aber EQ sammelte bereits am College seine Meriten © SPORT1-Grafik: Marc Tirl/Getty Images

Es war die Szene, die Equanimeous St. Brown im College Football und den USA generell bekannt machte: Per Handstand-Überschlag gelingt dem deutschen Supertalent für die Notre Dame Fighting Irish gegen Texas ein geradezu magischer Touchdown © SPORT1 US

Die Brüder Osiris (20), Equanimeous (21) und Amon-Ra St. Brown (18, v.l.) kommen aus Kalifornien, haben aber eine deutsche Mutter und verbrachten in ihrer Jugend regelmäßig Zeit in Deutschland und sind auch zweisprachig aufgewachsen © Privat

Der älteste Sohn ist Equanimeous. Nach einer großartigen Karriere an der High School wollten den 1,94-Meter-Modellathleten sämtliche Top-Colleges in den USA © Privat

In seinem zweiten College-Jahr brillierte EQ als bester Receiver der Fighting Irish. Gegen Syracuse gelangen ihm in den ersten knapp vier Minuten gleich zwei lange Touchdowns. Nur weil Notre Dame als Team schwächelte und einen Bowl verpasste, kam er nicht über 1000 Yards (961 Yards, 9 Touchdowns) © Getty Images

Gegen die Navy wiederholte er seinen Überschlag-Catch aus dem Texas-Spiel. Trotzdem konnte er an seine herausragenden Zahlen von 2016 in der vergangenen Saison nicht anknüpfen © Getty Images

In der Preseason (Foto) konnte sich der Deutsche bereits für die Packers empfehlen. Mit seinem Catch gegen die 49ers hat er endgültig bewiesen, was in ihm steckt © Imago

Der junge Receiver passt in jedem Fall auch akademisch an die renommierte Uni © SPORT1

Osiris (Nummer 9) ist neben seinem außergewöhnlichen Talent bekannt für seinen "Mean Streak". Er lässt sich auf dem Feld nichts gefallen und legt sich auch schon einmal mit einem Gegenspieler an. Die eine oder andere Flagge ist schon drin © SPORT1

Die High School in Santa Ana bietet den Football-Talenten hervorragende Bedingungen. Die Browns schickten ihre beiden Jüngsten nicht zuletzt deshalb auf die Privatschule in Orange County © SPORT1

Die Spiele finden vor vollgepackten Tribünen statt, die Monarchs gehören Jahr für Jahr zu den besten Schulen der USA und sind so etwas wie der FC Bayern München des High-School-Football in Kalifornien. Dort spielten unter anderem die NFL-Profis Matt Leinart und Matt Barkley © SPORT1

2017 führte er das Team tatsächlich zur Meisterschaft. Im Februar 2018 entschied er sich als einer der Top-High-School-Spieler der USA für ein College. Amon bleibt in der Heimat und wird für die NFL-Schmiede der USC Trojans in Los Angeles spielen © dpa Picture-Alliance

Im Training der USC Trojans sorgte Amon-Ra im August 2018 für große Augen. Ihm gelangen gleich drei spektakuläre Catches. Der jüngste St. Brown ist optimistisch, dass es in der Saison so weiter geht. "Mein erstes Ziel ist ganz klar, Starter zu werden", so St.Brown bei SPORT1: "Dann will ich zwei bis drei Touchdowns pro Spiel machen." © USC Trojans