Darts-EM: Michael van Gerwen im Finale gegen Cross, Debakel für Cullen MvG nach Krimi im Finale - Debakel für Cullen

Royal Rumble! Van Gerwen und Price liefern sich Match des Turniers

Michael van Gerwen steht bei der European Championship in Salzburg als erster Finalist fest. „Mighty Mike“ setzt sich im Krimi gegen Nathan Aspinall durch. Joe Cullen erlebt gegen Rob Cross ein Debakel.

Michael van Gerwen ist bei der European Championship in Salzburg ins Finale gestürmt (LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM).

Der Niederländer, der zuvor Gerwyn Price in einem epischen EM-Viertelfinale besiegt hatte, setzte sich in der Runde der letzten Vier im Krimi mit 11:10 gegen Nathan Aspinall durch. (NEWS: Alles Wichtige zum Darts)

Dabei legte „Mighty Mike“ einen Auftakt nach Maß hin und ging mit 7:1 in Führung. Aber so schnell ließ sich „The Asp“ nicht unterkriegen. Der 30-Jährige schnappte sich fünf Legs in Folge und stellte auf 6:7.

Aspinall verliert Krimi gegen van Gerwen

In der Folge zog van Gerwen erneut auf 9:6 davon und wieder startete Aspinall zur Aufholjagd. Beim 9:9 gelang dem Briten erstmals der Ausgleich, schließlich zwang Aspinall seinen Kontrahenten sogar in den Decider.

Im entscheidenden Leg blieb van Gerwen allerdings cool und machte den Finaleinzug mit elf Darts perfekt.

„Hut ab vor diesem jungen Mann, der hier niemals aufgibt“, lobte SPORT1-Experte Robert Marijanovic Aspinall trotz der Niederlage für seinen Kampfgeist.

„Er hat alles versucht, was im Bereich des Möglichen lag. Er hatte ein paar phänomenale Legs. Aber zum Glück hatte ich einen Vorsprung und konnte mir ein paar Fehler leisten. Das ist nicht die Art und Weise, wie du ein Spiel gewinnen willst. Aber ein Sieg ist ein Sieg“, analysierte van Gerwen nach dem Spiel.

Und weiter: „Mir ist es ziemlich egal, wer im Finale kommt. Ich werde bereit sein.“

Cullen erlebt gegen Cross Debakel

Joe Cullen hat indes im zweiten Halbfinale ein Match zum Vergessen erlebt.

Der 32-Jährige ging gegen Rob Cross mit 3:11 unter und konnte erst in den letzten Legs Kosmetikergebnis betreiben. Von Beginn an konnte „The Rockstar“ nicht an seine Leistungen in den vorherigen Spielen anknüpfen, während Cross eine souveräne Performance ans Oche zauberte.

Bis zum 9:0 hatte Cullen seinem Kontrahenten nichts entgegenzusetzen. „Der weiß nicht mehr, was er machen soll. Normal ist das nicht. Das ist nicht Joe Cullen, was die Zahlen angeht. Er ist normalerweise ein Top-Spieler“, merkte Marijanovic bei SPORT1 an.

Mit drei gewonnen Legs in den letzten fünf Durchgängen meldete sich Cullen noch einmal zurück, konnte „Voltage“ aber nicht mehr gefährlich werden.

Für Cross gab es derweil gleich doppelt Grund zum Jubeln: Der Brite machte mit dem Halbfinaleinzug auch seine Teilnahme am Grand Slam of Darts perfekt.

Die Spiele der European Championship am Sonntag:

Viertelfinale

Danny Noppert - Nathan Aspinall 9:10

Gerwyn Price - Michael van Gerwen 8:10

Rob Cross - José de Sousa 10:5

- José de Sousa Mensur Suljovic - Joe Cullen 7:10

Halbfinale

Nathan Aspinall - Michael van Gerwen 10:11

Rob Cross - Joe Cullen 11:3