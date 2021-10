Stefan Effenberg über FC Bayern, BVB & Karim Adeyemi - SPORT1-Kolumne

Wenn Trainer sich aufregen, hat das meist was mit den Schiedsrichtern zu tun. In den drei genannten Fällen war es nicht anders. Schnell heißt es dann vonseiten der Fans: „Warum musste der Schiri jetzt direkt den Karton zeigen, Emotionen gehören doch zum Fußball dazu!?“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Zweifelsohne ist das richtig. Auf der anderen Seite bekommen wir als Zuschauer nicht alles mit, was sich da unten an der Seitenlinie ereignet. Man denke nur an den Vierten Offiziellen, der ständig im Auge des Sturms steht - er bekommt den meisten Bullshit ab, von dem wir, die nur zuschauen, nie etwas mitkriegen werden.

Trotz Haaland: BVB nicht reif genug

Wenn es ums Vereinfachen geht, so lässt sich eines klar festhalten: Die Rückkehr von Erling Haaland bei Borussia Dortmund hat die schwarz-gelbe Situation doch wesentlich vereinfacht. Der Norweger stand direkt in der Startelf und machte zwei Tore - etwas anderes sind wir von ihm auch nicht gewohnt.

Trotzdem haben die Borussen wieder nicht zu null gespielt. Das Gegentor war bereits das 14. in dieser Saison. Ich denke: Wenn du in acht Spielen 14 Gegentore bekommst, ist das nicht erwachsen und reicht nicht für die Bayern.

Die haben vergangene Saison zwar stolze 44-mal hinter sich greifen müssen, schießen aber auch immer an die 100 Tore - und das nicht nur durch Robert Lewandowski, von dem die Bayern durchaus abhängig sind, aber lange nicht so wie der BVB von Erling Haaland.

BVB die bessere Wahl für Adeyemi

Zum Schluss will ich noch etwas zur Bundesliga allgemein loswerden. Frankfurts Vorstandssprecher Axel Hellmann hat kürzlich gesagt, uns fehlen die Weltstars in der Liga. Das will ich so nicht stehen lassen.