NBA: Ben Simmons bei Philadelphia 76ers erstmals wieder im Training

Ben Simmons hat am Sonntag zum ersten Mal in dieser Saison mit den Philadelphia 76ers trainiert.

Sixers-Coach Doc Rivers machte deutlich, dass er abwarten werde, ob Simmons zum Saisonauftakt in der Nacht auf Donnerstag bei den New Orleans Pelicans einsatzfähig sei. „Er ist in guter Verfassung, aber natürlich noch nicht in Spielform“, erklärte Rivers nach dem Training.