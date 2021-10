NFL, London: Jacksonville Jaguars schlagen Miami Dolphins und beenden Niederlagenserie

Die Franchise aus Florida hat mit einem 23:20-Sieg gegen die Miami Dolphins im Tottenham Hotspur Stadium in London ihre 20 Spiele andauernde Niederlagenserie beendet. Es war die zweitlängste Pleitenserie in der NFL-Geschichte, lediglich übertroffen von den Tampa Bay Buccaneers, die in der Saison 1976/77 26 Niederlagen in Folge einstecken mussten. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NFL)