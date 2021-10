BVB-Handballerinnen verlieren in der Champions League

Die Handballerinnen von Borussia Dortmund haben ihre erste Niederlage in der Champions League kassiert.

Die Handballerinnen von Borussia Dortmund haben ihre erste Niederlage in der Champions League kassiert. Der deutsche Meister verlor am vierten Spieltag gegen den rumänischen Meister CSM Bukarest mit 22:25 (11:12). Die Dortmunderinnen liegen in der Gruppe A mit fünf Punkten auf dem vierten Platz.