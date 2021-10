2. Bundesliga: Narey und Jatta bei Spiel HSV - Düsseldorf offenbar rassistisch beleidigt

Düsseldorf-Profi Khaled Narey, selbst von 2018 bis Sommer diesen Jahres für die Hamburger aktiv, berichtet auf Instagram von rassistischen Anfeindungen. „Verdienter Punkt gestern in Hamburg. Vielen Dank an die zahlreichen Fortunen für die Unterstützung gestern. Auch Vielen Dank an alle HSV Fans, die mich gestern warm willkommen geheißen haben“, schrieb er und wurde dann deutlich: „Aber allen ‚Fans‘, die mich während des Spiels rassistisch beleidigt und mit Bier beworfen haben wünsche ich vom Herzen eine gute Besserung!“ (DATEN: Die Tabelle der 2. Bundesliga)