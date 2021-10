Bundesliga: Bayer Leverkusen - FC Bayern 1:5, historischer erster Durchgang

Noch nie hatten die Bayern bei einem Bundesliga-Auswärtsspiel zur Pause mit fünf Toren vorngelegen. Und andersherum: Noch nie hatte Leverkusen zur Pause so hoch in der Bundesliga zurückgelegen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Waren das also die besten 45 Spielminuten, welche die Bayern zumindest seit sehr langer Zeit gespielt haben? „Ich denke schon. Wir haben fünf Tore in 45 Minuten erzielt. Wie wir nach vorne gespielt haben und die Tore gemacht haben... Zur Pause war klar, dass wir die drei Punkte mit nach München nehmen. Wir können zufrieden sein“, gab Robert Lewandowski bei DAZN eine Antwort.

Kimmich: Erste Halbzeit „gigantisch“

Patrick Schick (55.) gelang nur das Ehrentor für Bayer, das in der Bundesliga nie höher im eigenen Stadion verloren hat. Die Münchner nahmen nach dem Seitenwechsel aber bereits einen Gang raus, so wurde unter anderem Lewandowski nach gut einer Stunde zwecks Schonung ausgewechselt.

Trotz seines anstehenden Gerichtstermins am Dienstag stand Weltmeister Lucas Hernández wie von Trainer Julian Nagelsmann angekündigt in der Startelf der Bayern. Das 32. Strafgericht in Madrid hatte am Mittwoch angeordnet, dass Hernandez eine 2019 gegen ihn verhängte sechsmonatige Haftstrafe antreten muss.