2. Liga: SV Darmstadt 98 – SV Werder Bremen, 3:0 (1:0)

Darmstadt erreichte einen deutlichen 3:0-Erfolg gegen Bremen. Der SV Darmstadt 98 ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen den SV Werder Bremen einen klaren Erfolg.

Bevor es in die Pause ging, hatte Fabian Holland noch das 1:0 von Darmstadt parat (44.). Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchten lediglich die Gastgeber, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm. Doppelpack für den SV Darmstadt 98: Nach seinem ersten Tor (64.) markierte Luca Pfeiffer wenig später seinen zweiten Treffer (70.). Mit dem Schlusspfiff durch den Schiedsrichter gewann Darmstadt gegen Werder.