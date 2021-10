Darts-EM: Michael van Gerwen gewinnt Epos gegen Gerwyn Price

Michael van Gerwen gewinnt ein packendes EM-Viertelfinale gegen Weltmeister Gerwyn Price mit 10:8 und greift in Salzburg nach dem Titel.

Das Duell der Darts-Superstars bei der EM in Salzburg hat gehalten, was es versprochen hat: Michael van Gerwen hat Weltmeister Gerwyn Price in einem epischen Duell niedergerungen.