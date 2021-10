2. Liga: Bremen patzt - Nürnberg weiter ungeschlagen

Absteiger Werder Bremen hat in der 2. Fußball-Bundesliga einen weiteren Rückschlag hinnehmen müssen.

Absteiger Werder Bremen hat in der 2. Fußball-Bundesliga einen weiteren Rückschlag hinnehmen müssen. Die Mannschaft von Trainer Markus Anfang unterlag beim SV Darmstadt 98 nach einer schwachen Leistung deutlich mit 0:3 (0:1) und hat fünf Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz.

Fabian Holland (45.) und Luca Pfeiffer (65., 71.) erzielten in Darmstadt die Treffer der Gastgeber. Die Lilien zogen damit an Bremen vorbei. Die Gäste enttäuschten auf der ganzen Linie. In dieser Verfassung sind die Bremer vom Wiederaufstieg weit entfernt. Pfeifer erzielte seine Saisontore sechs und sieben.