Erfolg in Dresden: FCN weiter ungeschlagen

1:0 in Dresden: Nürnberg weiter ungeschlagen © FIRO/FIRO/SID

Der 1. FC Nürnberg bleibt als einziges Team der 2. Fußball-Bundesliga ungeschlagen. Die Mannschaft von Trainer Robert Klauß gewann bei Dynamo Dresden trotz einer glanzlosen Vorstellung 1:0 (1:0) und hält mit 18 Punkten Anschluss an die Tabellenspitze.

Der Club ging durch Tom Krauß in der 21. Minute in Führung. Der 20-Jährige, der für Fabian Nürnberger in die Startelf gerutscht war, verwertete eine Flanke von Tim Handwerker zu seinem ersten Saisontreffer.