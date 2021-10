Anzeige

2. Bundesliga: Werder verliert in Darmstadt - Nürnberg siegt in Dresden und bleibt ungeschlagen Klatsche für Werder - Club weiter ungeschlagen

Fabian Holland feiert sein Traumtor gegen Bremen © Imago

SPORT1

Werder Bremen kassiert bei Darmstadt 98 den nächsten Dämpfer. Der 1. FC Nürnberg meistert die Hürde Dynamo Dresden, keinen Sieger gibt es in Rostock.

Bei der Rückkehr von Trainer Markus Anfang zu Ex-Klub SV Darmstadt 98 kassierte Absteiger Werder Bremen in der 2. Bundesliga den nächsten Dämpfer und verlor mit 0:3. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der 2. Bundesliga)

„Heute haben wir unsere Leistung, so wie wir sie auf den Platz bringen können, nicht gebracht“, erklärte Anfang bei Sky nach der vierten Saisonpleite. „Das ist nicht schön, fühlt sich auch gerade überhaupt nicht gut an, soll auch keine Ausrede sein, aber es war einfach nicht gut, fertig.“

Anzeige

Auch Nicolai Rapp sah einen schwachen Werder-Auftritt: „Wir haben von Anfang an das Spiel nicht gut genug angenommen, die erste Halbzeit war von allen sehr schlecht, wir hätten alle Spieler auswechseln können.“

Der 1. FC Nürnberg bleibt unterdessen als einziges Team auch nach dem 10. Spieltag noch ungeschlagen und setzte sich mit 1:0 bei Aufsteiger Dynamo Dresden durch.

In der dritten Sonntagspartie trennten sich Aufsteiger Hansa Rostock und der SV Sandhausen im Kellerduell mit einem 1:1-Unentschieden. (DATEN: Die Tabelle der 2. Bundesliga)

Traumtor von Holland gegen Werder

Die erste Viertelstunde in Darmstadt war geprägt von einigen harten Zweikämpfen, die zu drei frühen Gelben Karten führten. Erst nach gut 20 Minuten rückte das Spielerische in den Vordergrund. (Das Spiel zum Nachlesen im LIVETICKER)

Während von Bremen wenig zu sehen war, erarbeitete sich Darmstadt zumindest die eine oder andere Halbchance, ehe die Hausherren in der 45. Minute mit einem Traumtor in Führung gingen: Fabian Holland jagte den Ball aus 20 Metern per Halbvolley ins rechte Eck.

Nach der Pause legte Bremen einen Gang zu und vergab in der 59. Minute die Ausgleichschance, als Romano Schmid am reaktionsschnellen Marcel Schuhen scheiterte.

Anzeige

Mitten in die zarten Angriffsbemühungen der Gäste hinein bereitete Rapp mit einem Blackout den zweiten Treffer von Darmstadt vor. Rapp spielte einen Rückpass in den Fuß von Luca Pfeiffer, der Michael Zetterer keine Chance ließ (65.).

Sechs Minuten später schlug Pfeiffer erneut zu, als er nach einem Freistoß am langen Pfosten komplett ungedeckt und per Direktabnahme unter die Latte erfolgreich war.

Krauß führt Nürnberg zum Sieg

Gleich mit der ersten Möglichkeit ging Nürnberg in Dresden in Front: Nach einer starken Flanke von Tim Handwerker an den zweiten Pfosten traf Tom Krauß mit einer herrlichen Direktabnahme (21.). (Das Spiel zum Nachlesen im LIVETICKER)

Gut zehn Minuten später hatten die Gäste eine weitere gute Gelegenheit, doch Handwerkers Abschluss rauschte knapp links am Gehäuse vorbei.

Nach der Pause drängte Dresden auf den Ausgleich, kam jedoch nur zu wenigen Chancen – die beste vergab Christoph Daferner, der in der 78. Minute knapp am Tor vorbeiköpfte. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur 2. Bundesliga)

„Ich freue mich sehr über den Sieg, und dass ich das Siegtor gemacht habe, aber dass wir zu Null gespielt haben und den ersten Auswärtssieg geholt haben, freut mich auch sehr“, erklärte Torschütze Krauß nach seinem ersten Saisontor.

Rostock verpasst Sieg gegen Sandhausen

Die erste gute Chance in Rostock gehörte den Hausherren. Nach einer Ecke kam Ridge Munsy in der 19. Minute am zweiten Pfosten völlig freistehend zum Kopfball, traf aber nur das Außennetz. (Das Spiel zum Nachlesen im LIVETICKER)

Anzeige

Nach genau einer halben Stunde gingen die Gäste mit der ersten Möglichkeit in Führung: Nach einer Flanke von Alexander Esswein scheiterte Arne Sicker zunächst noch an Markus Kolke, ehe er den Abpraller verwandelte.

In der 54. Minute kamen die Rostocker zum verdienten Ausgleich, als John Verhoek nach feinem Zuspiel von Hanno Behrens in die rechte Ecke traf.

Unfassbare Szenen spielten sich nach 81 Minuten ab: Zunächst traf Behrens die Latte, den Abpraller köpfte Munsy an den Pfosten, ehe erneut Behrens den Ball aus einem Meter über das Tor setzte.

Alles zur 2. Bundesliga bei SPORT1: